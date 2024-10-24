На заметку родителям: чем удивить школьников на осенних каникулах в Астане

28 октября казахстанские школьники выйдут на осенние каникулы. Отдых продлится семь календарных дней – до 3 ноября. Однако в этом году 25 октября День республики выпадает на пятницу. Поэтому отдыхать школьники начали уже с 24 октября. Корреспондент BaigeNews.kz написала подборку увлекательных мероприятий, которые школьники смогут посетить в Астане.

Сказочный мир театральных постановок может положительно повлияет на творческие способности вашего ребенка. Здесь у ребенка развивается воображение и восприятие мира. А также на примере главных героях, ребенок учится различать хорошее и плохое, добро и зло.

Таким образом, 26 октября в современном театре нового зрителя состоится спектакль "Король лев". Зрителям обещают невероятное шоу, где дети смогут погрузиться в атмосферу дикой саванны и почувствовать себя героями спектакля.

27 октября состоится иммерсивный спектакль "Серый волк и 3 поросенка". Это современный вид спектакля, где юный зритель может принять участие в поставноке и погрузиться в ее атмосферу.

Кроме того, в театре кукол с 25 по 27 октября пройдет спектакль "А ты знаком с Алдар косе?". Сказочная история познакомит юного зрителя с Алдар косе, который защищал слабых и боролся со злом.

Также в театре кукол 1-2 ноября пройдет спектакль "Элвин и жители волшебного леса". Главный герой детской комедии "Элвин и бурундуки" - Элвин отправится в волшебный лес, где встретить новых друзей и будет спасать мир.

Любителей классики порадует спектакль "Щелкунчик". Он пройдет 2 ноября на сцене Русского драматического театра имени Горького.

Школьники постарше могут посетить полюбившимеся зрителям постановки Музыкального театра юного зрителя. Такие как "Гауһартас" и "Махаббат жағалауы". В афише театра указано, что спектакли запланированы на 27-29 октября.

Помимо культурных мероприятий также запланированы ледевое шоу и квесты. В Нацмузее РК с 25 по 27 октября пройдет квест-игра "Сокровища музея" для всех посетителей. Это отличная возможность для совместного культурного времяпровождения с ребёнком. В ходе поисковых работ школьники смогут познакомиться с истории казахского народа и увидеть экспозиции, о которых читали в школьной программе.

Ледовое шоу "Circus Ice Show" с именитыми артистами фигурного катания состоится с 26 октября по 3 ноября в столичном цирке. Невероятная музыка и световое шоу создадут незабываемую атмосферу, подарят яркие эмоции детям.

Для пап и сыновей, которые увлекаются спортом 26 октября в 12:00 состоится XIII Республиканский турнир по қазақ күресі "Қазақстан барысы". В этом престижном турнире примут участие сильнейшие борцы, отобранные со всего Казахстана. За главный титул сразятся 42 богатыря.

Также 26 октября пройдет баскетбольный матч, где встретятся команды "Астана" и "Зенит". На следующий ден, 27 октября, "Астана" сыграет против "Тобол" на Чемпионат РК.