На загородных трассах внедрено "скрытое" патрулирование

Для решения вопросов безопасности на загородных трассах патрульные автомобили оборудованы бортовыми системами, фиксирующими нарушения ПДД, передаёт BaigeNews.kz. Сейчас их около 300.

"Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных. Жители страны знают об их работе и их присутствие дисциплинирует водителей", - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции на площадке СЦК.

По его словам, с целью более широкого покрытия на загородных трассах введено "скрытое" патрулирование, то есть установлены автоматические камеры в салоне полицейской машины без опознавательных знаков. Внутри населенных пунктов планируется установить аналогичные камеры в салонах автобусов, а также в машинах скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.