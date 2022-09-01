На юниорском US Open сыграют трое казахстанцев

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Воспитанники академии Team Kazakhstan Максим Батютенко (60 ITF), Аружан Сагандыкова (58 ITF) и Сандугаш Кенжибаева (65 ITF) сыграют на четвёртом в 2022 году юниорском турнире серии "Большой Шлем" – Открытом чемпионате США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса РК.

Все трое начнут свой путь с квалификации одиночного разряда. Матчи юниорского US Open пройдут с 4 по 10 сентября. Своих соперников по первому раунду казахстанцы узнают 3 сентября, когда пройдёт жеребьевка.