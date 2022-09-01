Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


ktf.kz Сегодня, 05:38
41
Фото: ktf.kz

На юниорском US Open сыграют трое казахстанцев

Воспитанники академии Team Kazakhstan Максим Батютенко (60 ITF), Аружан Сагандыкова (58 ITF) и Сандугаш Кенжибаева (65 ITF) сыграют на четвёртом в 2022 году юниорском турнире серии "Большой Шлем" – Открытом чемпионате США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса РК.

Все трое начнут свой путь с квалификации одиночного разряда. Матчи юниорского US Open пройдут с 4 по 10 сентября. Своих соперников по первому раунду казахстанцы узнают 3 сентября, когда пройдёт жеребьевка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#спорт #теннис
Сегодня, 05:38
41
Журналист

Рекомендуем

Наверх