В районе Яйладагы города Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).

Природное явление было зарегистрировано в 07:08 по местному (09:08 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 13,3 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.