На юге Турции произошло землетрясение
Очаг залегал на глубине 13,3 км.
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
148Фото: kuban24.tv
В районе Яйладагы города Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).
Природное явление было зарегистрировано в 07:08 по местному (09:08 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 13,3 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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