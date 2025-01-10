  • 10 Января, 12:35
  • BAIGENEWS

На юге Турции произошло землетрясение

Очаг залегал на глубине 13,3 км.

Сегодня, 11:19
АВТОР
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kuban24.tv Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: kuban24.tv

В районе Яйладагы города Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD).

Природное явление было зарегистрировано в 07:08 по местному (09:08 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 13,3 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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