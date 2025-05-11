11 мая в 13:09 по времени Астаны сейсмологи зарегистрировали землетрясение, произошедшее на территории Китая. Об этом сообщило Национальное научное центр сейсмологических наблюдений и исследований, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 276 километрах южнее Алматы.

Магнитуда составила 5.0 по шкале MPV, глубина очага — 10 километров, энергетический класс — 10.7.

Несмотря на ощутимую силу сейсмособытия, в населённых пунктах Казахстана землетрясение не вызвало волнений. По расчётам специалистов, интенсивность толчков на территории страны была недостаточной для того, чтобы их могли почувствовать люди.

В ННЦСНИ напомнили, что сейсмическая активность в Казахстане и за его пределами отслеживается круглосуточно. Все данные оперативно обрабатываются, а в случае потенциальной угрозы население будет немедленно информировано. На текущий момент поводов для беспокойства нет — ситуация полностью под контролем.