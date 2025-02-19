На юг Казахстана придет весна в ближайшие дни
Там потеплеет до 15 градусов.
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
91Фото: Unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 февраля предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резкое разделение климата по месту своего проживания.
На северные регионы страны будет влиять антициклон – подпитываемый холодными воздушными массами он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков.
А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон – медленно смещаясь он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.
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