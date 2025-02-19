Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 февраля предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резкое разделение климата по месту своего проживания.

На северные регионы страны будет влиять антициклон – подпитываемый холодными воздушными массами он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков.

А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон – медленно смещаясь он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.