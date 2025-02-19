  • 19 Февраля, 15:42
  • BAIGENEWS

На юг Казахстана придет весна в ближайшие дни

Там потеплеет до 15 градусов.

Сегодня, 15:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01
91
Фото: Unsplash

Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 февраля предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

 В ближайшие дни жители Казахстана почувствуют резкое разделение климата по месту своего проживания.

На северные регионы страны будет влиять антициклон – подпитываемый холодными воздушными массами он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков.

А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон – медленно смещаясь он принесет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до 10-15 тепла.

Самое читаемое

Наверх