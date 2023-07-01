На взятке в 45 млн долларов "попался" сотрудник управления земельных отношений Алматы

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Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений города Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За получение взятки в сумме 45 миллионов тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость восемь участков, подлежащих выкупу для госнужд. В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 миллиарда тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году.



Вместе с тем грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Вследствие чего, государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 миллионов тенге.



В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков.