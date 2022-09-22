На выборы президента в ноябре планируют потратить 20,5 миллиарда тенге

Фото: BaigeNews.kz

В какую сумму обойдутся внеочередные президентские выборы рассказала на брифинге член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz.

"Фонд оплаты труда – это свыше 70 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней, которые завязаны на критерии минимальной заработной платы. В 2019 году МЗП составляла 42 500 тенге, на этот год – 60 тысяч тенге. Большой скачок сметы на данную выборную кампанию связан в первую очередь с фондом оплаты труда, который составляет 80 процентов от сметы любой кампании. На сегодня мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин и сейчас проходит её обсуждение в размере 20,5 млрд тенге", - сообщила Сабила Мустафина.

Также она отметила рост стоимости бюллетеней вдвое.

"Если в 2019 году изготовить один бюллетень стоило 11 тенге, сейчас стоимость выросла до 22 тенге", - сказала член Центризбиркома.

Кроме того, по её словам, дополнительные деньги понадобятся на приобретение избирательных урн в связи с появлением в стране новых областей и новых избирательных участков.

Об условиях организации и проведения экзит-поллов рассказала член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

"Для проведения экзит-поллов те же самые условия, что и для проведения иных социологических опросов, связанных с выборами. Нужно уведомить Центральную избирательную комиссию. Право проведения соответствующего опроса даётся юридическим лицам, у которых есть пять лет стажа. В своём обращении к комиссии надо приложить копии документов, которые будут подтверждать стаж работы, сообщить нам сведения о специалистах, об их опыте работы, также сообщить, в каких регионах будут проводиться исследования, и какие будут использованы методы анализа", - отметила цлен Центризбиркома.

Информацию по мере поступления о рассмотрении заявок Центральная избирательная комиссия в обязательном порядке опубликует на своем сайте, сказала она.