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  • На выборы перед свадьбой: новоиспечённая келин проголосовала в Мангистауской области
Центр общественных коммуникаций региона Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21
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Фото: Центр общественных коммуникаций региона

На выборы перед свадьбой: новоиспечённая келин проголосовала в Мангистауской области

Вчера в семье Едиловых, которые живут в городе Форт-Шевченко, произошло радостное событие — в их семье на одного человека стало больше. В доме появилась молодая невестка. Сегодня вместе с мужем она пришла отдать свои голос на внеочередных президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Ырыскали ​​Едилов и Гульбаршин Жубан счастливы, что их свадьба пройдёт в день избрания Президента страны. Вчера согласно традициям прошел беташар, говорит  Ырыскали, известный в районе  как общественный деятель, активно работающий в сфере развития бокса. 

"Наша свадьба состоится сегодня вечером. Мы разделим нашу радость с нашими родственниками и друзьями. Сегодня особенный день не только для нас, но и для всей страны. Сегодня мы выбираем   президента, которому   доверяется будущее нашей страны. Мы счастливы прийти и отдать свой голос как новая ячейка общества , — считает молодая пара.

Профессия молодой келин — биотехнолог. В этом году она закончила обучение. Представители старшего поколения,пришедшие на избирательный участок, благословили молодожёнов и пожелали им счастливой жизни.

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#выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:21
216
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