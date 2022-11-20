На выборы перед свадьбой: новоиспечённая келин проголосовала в Мангистауской области

Фото: Центр общественных коммуникаций региона

Вчера в семье Едиловых, которые живут в городе Форт-Шевченко, произошло радостное событие — в их семье на одного человека стало больше. В доме появилась молодая невестка. Сегодня вместе с мужем она пришла отдать свои голос на внеочередных президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Ырыскали ​​Едилов и Гульбаршин Жубан счастливы, что их свадьба пройдёт в день избрания Президента страны. Вчера согласно традициям прошел беташар, говорит Ырыскали, известный в районе как общественный деятель, активно работающий в сфере развития бокса.

"Наша свадьба состоится сегодня вечером. Мы разделим нашу радость с нашими родственниками и друзьями. Сегодня особенный день не только для нас, но и для всей страны. Сегодня мы выбираем президента, которому доверяется будущее нашей страны. Мы счастливы прийти и отдать свой голос как новая ячейка общества , — считает молодая пара.

Профессия молодой келин — биотехнолог. В этом году она закончила обучение. Представители старшего поколения,пришедшие на избирательный участок, благословили молодожёнов и пожелали им счастливой жизни.