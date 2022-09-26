На Всемирных играх кочевников в Турции выступят 49 спортсменов из Казахстана

Фото: worldnomadgames.com

В мероприятии примут участие спортсмены почти из 100 стран мира по 23 видам спорта.

IV Всемирные игры кочевников, названные уникальным аналогом Олимпиады, пройдут в турецком городе Изник с 29 сентября по второе октября. Казахстан в них представят 49 спортсменов в пяти видах спорта. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Наши соотечественники выступят в таких дисциплинах как казах курес, кокпар, кок-бору, жамбы ату и традиционная стрельба из лука. По этим пяти видам спорта спортсмены прошли специальные учебно-тренировочные сборы внутри страны и за рубежом.

Ожидается, что в играх будут участвовать спортсмены почти из 100 стран в 23 видах спорта, из них 10 видов - показательные.

В кокпаре честь Казахстана будут защищать чемпионы мира Улан Байтореев (капитан команды), Аблайхан Нышанбеков и Курманбек Турганбек, ставший "игроком века".

Кок-бору (кыргызский кокпар) в этом году исключили из программы Всемирных игр кочевников. Он пристутствует в Турции только как показательная игра.

В соревнованиях по казах курес спортсмены будут бороться в шести весовых категориях: три веса - женщины, три веса - мужчины, в их числе победитель республиканского турнира "Казахстан Барысы" Максат Исагабылов.

"На предыдущих трёх Играх кочевников участвовали только мужские сборные. Начиная с этого года, впервые нам выдали квоту на участие трёх женщин в трёх весовых категориях", - рассказал директор РГКП "Центр национальных и конных видов спорта" Бакдаулет Сабитов.

По жамбы ату выступать будут члены национальной сборной. Это первый чемпион мира Ералхан Айкоз, чемпион мира Абзал Тулыбеков и чемпион Азии Бакдаулет Бабажан.

В традиционной стрельбе из лука участие примут Диас Ахметов (победитель Кубка РК), Ерол Тапенов (серебряный призер Кубка мира) и Анжела Тарыца (победитель Кубка мира).

В показательных выступлениях по "теңге ілу" и "аударыспақ" примут участие четыре казахстанских спортсмена.

III Всемирные игры кочевников проходившие в Кыргызстане, сборная Казахстана завершила на втором месте в общем медальном зачёте.