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  • На Всемирных играх кочевников в Турции выступят 49 спортсменов из Казахстана
worldnomadgames.com Вчера, 14:44
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Фото: worldnomadgames.com

На Всемирных играх кочевников в Турции выступят 49 спортсменов из Казахстана

В мероприятии примут участие спортсмены почти из 100 стран мира по 23 видам спорта.

IV Всемирные игры кочевников, названные уникальным аналогом Олимпиады, пройдут в турецком городе Изник с 29 сентября по второе октября. Казахстан в них представят 49 спортсменов в пяти видах спорта. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Наши соотечественники выступят в таких дисциплинах как казах курес, кокпар, кок-бору, жамбы ату и традиционная стрельба из лука. По этим пяти видам спорта спортсмены прошли специальные учебно-тренировочные сборы внутри страны и за рубежом.

Ожидается, что в играх будут участвовать спортсмены почти из 100 стран в 23 видах спорта, из них 10 видов - показательные. 

В кокпаре честь Казахстана будут защищать чемпионы мира Улан Байтореев (капитан команды), Аблайхан Нышанбеков и Курманбек Турганбек, ставший "игроком века".

Кок-бору (кыргызский кокпар) в этом году исключили из программы Всемирных игр кочевников. Он пристутствует в Турции только как показательная игра. 

В соревнованиях по казах курес спортсмены будут бороться в шести весовых категориях: три веса - женщины, три веса - мужчины, в их числе победитель республиканского турнира "Казахстан Барысы" Максат Исагабылов. 

"На предыдущих трёх Играх кочевников участвовали только мужские сборные. Начиная с этого года, впервые нам выдали квоту на участие трёх женщин в трёх весовых категориях", - рассказал директор РГКП "Центр национальных и конных видов спорта" Бакдаулет Сабитов. 

По жамбы ату выступать будут члены национальной сборной. Это первый чемпион мира Ералхан Айкоз, чемпион мира Абзал Тулыбеков и чемпион Азии Бакдаулет Бабажан. 

В традиционной стрельбе из лука участие  примут Диас Ахметов (победитель Кубка РК), Ерол Тапенов (серебряный призер Кубка мира) и Анжела Тарыца (победитель Кубка мира).

В показательных выступлениях по "теңге ілу" и "аударыспақ" примут участие четыре казахстанских спортсмена. 

III Всемирные игры кочевников проходившие в Кыргызстане, сборная Казахстана завершила на втором месте в общем медальном зачёте. 

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#Всемирные игры кочевников #Казахстан #Турция
Данира Искакова Журналист
Вчера, 14:44
375
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