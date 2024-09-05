На Всемирные игры кочевников приедут журналисты из 64 стран

Интерес мировых и казахстанских СМИ к V Всемирным играм кочевников очень высокий. Об этом заявил заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению мероприятия Аблай Кондыбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всего на аккредитацию для СМИ поступило 1 185 заявок из 64 стран. 815 заявок от казахстанских СМИ, 370 - от зарубежных. В том числе в целях всесторонней пропаганды V Всемирных игр кочевников зарегистрировано 92 журналиста и популярных блогера. Среди них представители CNN, BBC, Euronews, CCTV, Rai, CBC TV, Balkan Trip TV, TRT Türk, National Geographic, Agence France-Presse (Канада), Lonely Planet, Nikkei Asia и других крупных изданий. Блогеры с миллионной аудиторией тоже не остались в стороне от продвижения международных соревнований", - сказал Кондыбаев.

С 16:00 8 сентября будет работать центральный пресс-центр в "Казмедиа орталығы". Там будет транслироваться прямой эфир с церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. Представителям СМИ не разрешат присутствовать на самой церемонии. В Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников это объяснили требованиями мировых стандартов.

Церемония открытия V Всемирных игр кочевников начнётся 8 сентября в 19:00.

Наряду с пресс-центром в "Казмедиа орталығы" будут работать специальные пресс-центры на ипподроме "Казанат", дворце единоборств имени Ушкемпирова, ледовом катке "Алау" и комплексе "Думан". В этноауле будет установлена юрта, оборудованная как мини-пресс-центр.