На все воля Всевышнего - Чингиз Аринов о погибших во время паводков

Министр по ЧС на брифинге в правительстве объяснил смерть людей в Казахстане во время паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведена большая работа, в итоге удалось избежать человеческих жертв. Более 120 тыс человек были эвакуированы, все принятые меры позволили снизить ущерб от паводков – во многие дома, здания и сооружения вода не прошла. Я имею в виду, что напрямую из-за паводков не было жертв. Они (погибшие во время паводков – прим.ред.) пришли после эвакуации и, скажем так, тот случай, который на востоке, не связан с этим", - сказал Чингиз Аринов.

По его словам, учитываются те случаи, когда спасатели не пришли, не спасли, не предупредили.

"Когда человек дома спит и его накрывает большая вода, и никто его не спасает, никто не приходит к нему на помощь. Мы об этом говорим. А когда людям заблаговременно говорят, их эвакуируют, принимают соответствующие меры, но после этого они идут обратно и пытаются какие–то действия совершить и погибают, мы не можем все это охватить. Об этом речь", - заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, значит ли это, что люди сами виноваты в случившемся, он коротко ответил: "по воле Всевышнего".