На востребованность в Казахстане российского образования обратил внимание Токаев

Выступая перед СМИ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на наращивание сотрудничества двух стран в образовательной сфере, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что в российских вузах обучается более 60 тысяч казахстанских студентов.

"Это говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом. По ранее достигнутой договорённости в Казахстане открыто семь филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана. Речь идет о Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Все это позволит укрепить образовательные связи и предоставит новые возможности для подрастающего поколения двух стран, отметил Токаев.