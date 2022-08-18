На востоке Казахстана выпал первый снег

Фото: yk-news.kz

На Проходном белке в районе Риддера в Восточно-Казахстанской области выпал первый снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.

Первые сугробы в предгорье Рудного Алтая появились утром 18 августа. Фотографиями настоящей зимы поделился житель региона Алексей Наконечный.

"18 августа снегом покрыло Проходной белок. Здесь, на высоте 1870 метров, находится спортивная база", — подписал он фотографии в Сети.

На снимках видно, что снег мигом поменял пейзаж. Свежий снег облепил ветви деревьев и осел на тропинках и крыше спортивной базы.

Ранее метеорологи предупреждали казахстанцев о том, что с 16 августа большая часть страны будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона. Синоптики обещали, что к середине недели произойдёт постепенное понижение температуры воздуха до -2°С.

Отметим, что даже в Алматинской области, на горнолыжном курорте Шымбулак, где в в конце мая шёл снег, сейчас стоит тёплая солнечная погода.

Лёд в огородах, на дорогах снег: в ЗКО выпал крупный град.