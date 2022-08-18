Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


yk-news.kz 18 Августа, 15:08
971
Фото: yk-news.kz

На востоке Казахстана выпал первый снег

На Проходном белке в районе Риддера в Восточно-Казахстанской области выпал первый снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.

Первые сугробы в предгорье Рудного Алтая появились утром 18 августа. Фотографиями настоящей зимы поделился житель региона Алексей Наконечный.

"18 августа снегом покрыло Проходной белок. Здесь, на высоте 1870 метров, находится спортивная база", — подписал он фотографии в Сети.

На снимках видно, что снег мигом поменял пейзаж. Свежий снег облепил ветви деревьев и осел на тропинках и крыше спортивной базы.

Ранее метеорологи предупреждали казахстанцев о том, что с 16 августа большая часть страны будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона. Синоптики обещали, что к середине недели произойдёт постепенное понижение температуры воздуха до -2°С. 

Отметим, что даже в Алматинской области, на горнолыжном курорте Шымбулак, где в в конце мая шёл снег, сейчас стоит тёплая солнечная погода. 

Лёд в огородах, на дорогах снег: в ЗКО выпал крупный град.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#снег #погода #ВКО
18 Августа, 15:08
971
Журналист

Рекомендуем

Наверх