На востоке Казахстана стало опасно ходить в горы

В Министерстве по ЧС РК сообщили, что в Восточном Казахстане находится 325 лавиносборов, 93 км автодорог попадают в зону воздействия снежных лавин, а также туристические и лыжные базы, с количеством отдыхающих в праздничные и выходные дни более 3 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Филиалом ГУ "Казселезащита" разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрута, где установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются специалистами филиала. В целях выявления общего состояния лавиносборов на предмет наличия угрозы схода лавин, накоплений снежной массы и определения структуры снега еженедельно проводятся наземные обследования лавиноопасных участков. В зонах отдыха, лыжных базах и вдоль автодорог на лавиноопасный период своевременно были установлены предупреждающие щиты и плакаты", - проинформировал руководитель филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.

Фото: МЧС РК

На данный момент высота снега в регионе составляет от 5 до 60 см, самое большое количество снега зарегистрировано в районе Самар, г. Риддер и Глубоковском районе, п. Горная Ульбинка.

В прошлом году за всю зиму был проведен 101 профилактический спуск снежных лавин с общим объемом сошедшего снега 230 тысяч куб. м.

"Перед выходом в горы необходимо ознакомиться с погодными условиями. При штормовых предупреждениях от службы "112" не рисковать и не находиться на лавиноопасных маршрутах", - предупредил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС Арман Наурызбаев.

По данным специалистов сходы лавин происходят в основном в горных районах, где скапливается огромное количество снега. Причиной схода снежной лавины может стать длительный снегопад, интенсивное таяние снега, колебания воздушной среды, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики и катание со склонов.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане лавина накрыла шесть человек.