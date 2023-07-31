На восстановление выжженного леса в области Абай потребуется 20 лет

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При существующем оснащении природного резервата "Семей Орманы" на восстановление июньских горельников 2023 года Бородулихинского района области Абай потребуется не меньше 20-ти лет. Исходные данные – это нехватка оборудования, спецтехники, проблемы с оросительной системой в лесосеменных питомниках. В случае решения этих проблем, лесовосстановление в области может заметно ускорится, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Когда в Абайской области начнётся восстановление сгоревшего леса и сколько времени уйдёт на агротехнические работы? Этот вопрос мы задали специалистам лесного хозяйства региона.

По закону очистить лес от гари и восстановить его может только государственный природный резерват "Семей Орманы". В Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Абай рассказали, что существует установленный алгоритм действий, который включает несколько важных этапов, и которые необходимо пройти резервату перед началом лесовосстановления.

Первый этап - это ликвидация и локализация. 13 июля 2023 года была официально объявлена локализация трагического пожара, который начался 8 июня в Батпаевском лесничестве, и прошёлся огнём по территории нескольких лесничеств и сельских округов, унеся жизни 15 человек.

Следующий этап – это служебное расследование, в ходе которого происходит уточнение площадей и ущерба возгорания. В течение 10 дней специальная комиссия, созданная приказом Комитета лесного хозяйства, внимательно изучала все детали июньской стихии.

Как рассказал руководитель Территориальной инспекции Максат Елемесов, в минувшую пятницу комиссия завершила свою работу.

"Комиссия по служебному расследованию последствий пожара была создана приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира. Её цель – установить площадь и ущерб пожара, а также вынести заключение о правильности действий работников лесной охраны при ликвидации тушения пожара. Также была проведена таксация в целом и лесоустройство резервата "Семей Орманы", в результате чего будет составлен документ по которому резерват будет работать в ближайшие 10 лет", - пояснил Марат Елемесов.

Выгоревший бор выглядит по-разному - в зависимости от того, с какой силой бушевала стихия. К примеру, на одних участках сосны на протяжении нескольких квадратов выгорели полностью. А значит, такие участки на первом месте по плану сплошной вырубки и дальнейшей высадки сеянцев - хвойной рассады.

Есть и другие, лишь затронутые огнём площади, где остались семенники, то есть зелёные участки. На таких участках остаётся возможность естественного размножения. То есть матушка-природа сама позаботиться и обеспечит почву семенами. Этот процесс более долгий, в отличие от искусственного лесовосстановления, но надёжный.

По предварительным данным в ходе июньского пожара в Бородулихинском районе за неделю сгорело чуть более шести тысяч гектаров. Восстановить такую территорию - это работа не одного года, скорее - нескольких десятилетий.

Марат Елемесов в ходе разговора привёл пример и вспомнил лесовосстановление горельников конца 90-х начала нулевых годов. Эти агротехнические работы растянулись на 20 лет и до сих пор не закончены. На сегодняшний день из 97 тысяч гектаров сгоревшего леса того периода восстановлены 80 тысяч. Ещё 17 тысяч участков, пройденных огнём в начале 2000-х в Бескарагайском районе, ещё предстоит восстановить.

"При существующем оснащении резервата "Семей Орманы" можно высадить саженцы только на площади до 3 000 гектаров в год. Вот и считайте - 30 тысяч за 10 лет, а за 20 лет выходит 60 тысяч. Если увеличить мощность оснащения резервата и лесосеменных питомников, то работы можно вести продуктивнее", - считает собеседник.

После определения ущерба начнётся отвод и таксация лесосек - это определение участков леса, где будет проводится сплошная или выборочная рубка лесного фонда. По мнению специалистов лесного хозяйства, на это потребуется немало времени.

"Объём большой. Сейчас сложно сказать, сколько времени потребуется, но работы по отводу в этом году начнутся. Скорее всего будут привлекаться специалисты из других регионов страны. За один год физически невозможно расчистить всю площадь, тем более там пересечённая местность. И только в следующем году начнётся посадка", - обозначил предстоящее будущее резервата Максат Елемесов.

После отвода лесосек, то есть подсчёта количества пострадавших деревьев, резерват согласно алгоритму должен подать заявку в Комитет лесного хозяйства об утверждении объёмов заготовки леса. После того, как выйдет приказ ведомства об утверждении объёмов лесосек, резерват оформит разрешительные документы и приступит к расчистке горельника.

По закону заготовкой леса имеет право заниматься только сам резерват. Соответственно, только он может его перерабатывать и реализовывать – населению или юридическим лицам.

"Деньги должны поступать на специализированный счёт резервата "Семей Орманы". В дальнейшем они будут направлены на воспроизводство лесов, улучшение материально-технической базы. И плюс на заработную плату рабочих, которые задействованы на расчистке горельников. Это в соответствии с действующим законодательством", - рассказал руководитель инспекции.

На наш вопрос о том, кто именно будет заниматься расчисткой, а соответственно рубкой и заготовкой леса, в резервате Семей Орманы ответили, что будут созданы производственные бригады.

"Согласно приказу генерального директора № 156 от 4 апреля 2023 года "Об утверждении объемов отпуска древесины на корню, плана работы производственных участков и организации работ по филиалам РГУ "ГЛПР "Семей Орманы" на 2023 год, разработкой лесосек на территории филиалов резервата занимаются производственные бригады Резервата. В связи с большим объемом горельника возможно внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по разработке лесосек", - ответили нашему изданию в администрации природного резервата.

Гражданские активисты Семея видят реальные коррупционные риски в традиционной реализации древесины. Поэтому представитель Общественного совета области Абай Мурат Сулейменов создал специальную комиссию по контролю за вырубкой и сбытом сгоревшего леса.

"Давайте вспомним прошлогодние осенние пожары в Костанайской области. Около 1 миллиарда тенге, вырученных от вырубки и продажи этого леса, пустили на закуп оборудования для лесничеств. Это очень хороший прецедент и наша область просто обязана его использовать. Наш лес с 2024 года в любом случае будет вывозиться, поэтому мы со своей стороны хотим создать прозрачность этого процесса. Моя главная задача - это создать механизм конкурсного обора поставщика услуг и тех, кто будет приобретать этот лес. Возможно, это будет конкурсная конвертная система или электронная, мы отработаем этот вопрос с антикоррупционной службой области. Но так, как это было раньше – уже не будет: раньше просто в произвольном порядке приходили люди, договаривались о цене, писали заявление на имя директора лесничества, забирали. Это коррупционный момент. Пока создали комиссию и определили круг лиц, который будет этим заниматься", - рассказал о задачах комиссии Мурат Сулейменов.

Его коллега по общественному совету Николай Исаев поддерживает активиста и считает, что общественный контроль в таком ответственном деле просто необходим.

"Когда лес горел в конце прошлого века, на вывозе этого леса делали большой бизнес, и эта история получила негативное развитие. Лес пёрли, кто на чём только мог – на Камазах, на Уралах, на Газиках времен Отечественной войны. Разве что на велосипеде не вывозили. Поэтому мы создаём комиссию от общественности совместно с исполнительной властью, которая бы загодя смотрела - куда этот лес идёт, по какой цене, кто его покупает. А самое главное - чтобы эти средства шли на восстановление нашего леса", - выразил своё мнение представитель областного Общественного совета Николай Исаев.

Параллельно с санитарной очисткой леса необходимо дооснащение лесосеменных питомников, в которых специально для восстановления горельников выращивают посадочный материал – рассаду высаживают в открытый грунт на территории реликтового бора.

Проектная мощность девяти действующих питомников резервата "Семей Орманы" порядка 23 миллионов единиц посадочного материала в год. Но в этом году они выдали всего лишь 9 миллионов хвойных росточков. Причина тому - изношенность оросительной системы.

"Площадь существующих лесных питомников резервата достаточна для выращивания стандартного посадочного материала сеянцев сосны обыкновенной. Но в связи с тем, что основная часть питомников эксплуатируется с 2003 года, необходима реконструкция оросительной системы и устройство котлованов, так как по причине нехватки воды, нарушения севооборота выход стандартного посадочного материала составляет ниже нормативного - 9 миллионов штук вместо 22,3 миллионов", - рассказали в резервате "Семей Орманы".

Руководитель территориальной инспекции дополнил этот "прайс" проблем ещё тремя пунктами – необходимо устроить трех- или четырёхпольный севооборот, организовать внесение минеральных удобрений и органики для эффективного произрастания рассады. И, конечно же, обеспечить стабильный уход после посадки саженцев сосны в открытый лесной грунт. Он включает в себя ручную прополку, механизированную рекультивацию, полив от двух до пяти раз за сезон и зависит от возраста будущих хвойных деревьев. По мере вырастания на новом месте саженцев сосны кратность ухода уменьшается.

Из-за засушливой погоды в регионе приживаемость ростков за последние три года сократилась в полтора раза. К слову, всё нынешнее лето жаркая сухая погода испытывает на прочность и жителей области, и реликтовый бор. Лесные возгорания здесь фиксируют почти каждый день.