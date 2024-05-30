На восстановление дорог после паводков выделят 28,5 млрд тенге в Казахстане

На восстановление разрушенных паводками дорог выделят 28,5 миллиарда тенге. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяжённостью 33 километра. Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв. Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 миллиарда тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.