На восстановление дорог после паводков выделят 28,5 млрд тенге в Казахстане
Сегодня, 17:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
103Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
На восстановление разрушенных паводками дорог выделят 28,5 миллиарда тенге. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.
"По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяжённостью 33 километра. Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв. Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 миллиарда тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.
Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 миллиардов тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.