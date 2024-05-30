  • 30 Мая, 18:42
  • BAIGENEWS

На восстановление дорог после паводков выделят 28,5 млрд тенге в Казахстане

Сегодня, 17:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
103
Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

На восстановление разрушенных паводками дорог выделят 28,5 миллиарда тенге. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании мажилиса, передаёт BaigeNews.kz

"По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяжённостью 33 километра. Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв. Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 миллиарда тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.

Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 миллиардов тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.

Самое читаемое

Наверх