На восемь млн тенге оштрафовали нарушителей водного законодательства в Казахcтане

51 нарушение выявили сотрудники бассейновых инспекций министерства водных ресурсов и ирригации по итогам 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Всего, как отметили в ведомстве, инспекторы провели около 40 проверок по соблюдению водопользователями требований водного законодательства.

В результате наложено 208 административных штрафов на общую сумму 8 млн тенге. Было выдано 50 предписаний по устранению выявленных нарушений.