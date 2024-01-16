На восемь млн тенге оштрафовали нарушителей водного законодательства в Казахcтане
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51 нарушение выявили сотрудники бассейновых инспекций министерства водных ресурсов и ирригации по итогам 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.
Всего, как отметили в ведомстве, инспекторы провели около 40 проверок по соблюдению водопользователями требований водного законодательства.
В результате наложено 208 административных штрафов на общую сумму 8 млн тенге. Было выдано 50 предписаний по устранению выявленных нарушений.
"Чтобы усилить контроль над расходованием воды, мы расширили штат бассейновых инспекций в 1,5 раза. Также будет улучшена их материально-техническая база. Кроме того, новый Водный кодекс предусматривает передачу бассейновым инспекциям надзорных функций. А предпринимательский кодекс дополняется нормами, по которым органы управления водными ресурсами смогут принимать меры оперативного реагирования", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.