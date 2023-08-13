На водоёмах ЗКО спасены трое подростков и ещё одного ищут
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Троих подростков удалось спасти из водоёмов ЗКО, поиски ещё одного продолжаются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
"13 августа 2023 года в 16 часов 40 минут поступило сообщение о том, что у реки Урал в районе "Стелла" тонет подросток 2007 года рождения. Проводивший в той же местности рейд по безопасности на воде сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего подростка в необорудованном для купания месте", — сообщили в ДЧС.
Кроме того, в 16 часов 47 минут поступило сообщение о том, что три человека тонут на реке Урал по улице Жагалау. Спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли подростка 2011 года рождения и гражданина 1974 года рождения, тонущих в необорудованном для купания месте.
"В настоящее время ведутся поиски ещё одного подростка 2006 года рождения", — уточнили в ведомстве.
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