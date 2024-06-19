На водоёмах в Актобе установят 33 камеры видеонаблюдения
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В Актобе на водоёмах установят 33 камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.
"На данный момент камеры установили в 9 местах возле рек. Всего их будет 33. В департаменте по ЧС конкретизировали, что большая часть камер будет установлена на водоёмах в местах, запрещённых для купания. Ведь именно там зачастую и тонут люди. Так, с начала года в регионе в реках утонуло 5 человек", – отметили в акимате.
Вопрос безопасности на воде в купальный сезон рассмотрели в ходе совещания с участием акима области Асхата Шахарова. Глава региона поручил усилить меры контроля и проводить регулярные рейды на водоёмах.
"Мы должны принять все меры для недопущения несчастных случаев на воде, особенно с участием детей. Для этого необходимо проводить регулярное патрулирование опасных для купания мест на водоёмах. В период купального сезона проводить обучение детей плаванию на разрешённых пляжах. С этой целью оборудовать безопасные детские пляжи для купания, на которых спасатели будут учить несовершеннолетних плаванию", – сказал аким.
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