На водоёмах в Актобе установят 33 камеры видеонаблюдения

В Актобе на водоёмах установят 33 камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

"На данный момент камеры установили в 9 местах возле рек. Всего их будет 33. В департаменте по ЧС конкретизировали, что большая часть камер будет установлена на водоёмах в местах, запрещённых для купания. Ведь именно там зачастую и тонут люди. Так, с начала года в регионе в реках утонуло 5 человек", – отметили в акимате.

Вопрос безопасности на воде в купальный сезон рассмотрели в ходе совещания с участием акима области Асхата Шахарова. Глава региона поручил усилить меры контроля и проводить регулярные рейды на водоёмах.