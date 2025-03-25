В Карагандинской области продолжаются работы по предотвращения весенних подтоплений, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает МЧС РК, 25 марта на озере Карасор, что вблизи села Коянды Каркаралинского района, проведены взрывные работы на площади 600 квадратных метров для устранения ледяных заторов.

Аналогичные мероприятия проведены на реках Нура, Өткелсіз, Жаманкон, Куланотпес, Есиль и Улкенкундыз. В общей сложности взрывные работы охватили более 14 тысяч квадратных метров.

Также в регионе ведётся масштабная работа по снижению паводковой угрозы: вывезено более 2,3 миллиона кубометров снега, отсыпано свыше 11 тонн инертного материала, очищено свыше 54 километров арыков, нарезано более 42 километров траншей, уложено свыше 13,6 тысячи мешков с инертными материалами.