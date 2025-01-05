В Казахстане доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный Банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информсообщение Нацбанка РК.

"На внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении", - сообщили в пресс-службе регулятора.

В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный Банк проводил валютные интервенции.

"Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов", - добавили в Нацбанке.

Напомним, тенге за месяц ослаб на 2,5%.