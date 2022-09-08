На внеочередные выборы президента и парламента потратят около 45 миллиардов тенге - Минфин

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Вице-министр финансов Казахстана Татьяна Савельева ответила на вопрос журналистов, сколько примерно потратят на внеочередные выборы президента и парламента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Atamekenbusiness.

Вице-министр сообщила, что точных цифр пока еще нет:

"Президентские выборы планировались в 2024 году, и деньги в бюджете заложены на 2024 год. Но с учётом изменений, последних поручений, в этом году будут выделяться деньги (на выборы президента) из резерва правительства. ЦИК подсчеты ещё ведет, но сумма составит порядка 20 миллиардов тенге".

Что касается выборов в мажилис в следующем году, то расходы на их проведение увеличатся.

"На парламентские выборы сумма будет больше, потому что в следующем году увеличивается минимальная заработная плата. Поэтому ориентировочно сумма возрастёт до 25 миллиардов тенге", - сказала вице-министр.

Всего, по приблизительным подсчётам, на внеочередные выборы будет истрачено 45 миллиардов тенге.