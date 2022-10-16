На видео о необычной полицейской погоне отреагировали в МВД

Фото: lada.kz

Видеоролик, где под весёлую музыку страж порядка бежит за нарушителем, попало в сеть.

Полицейские в Жанаозене проводят служебную проверку в отношении коллеги, "прославившегося" в интернете, передаёт BaigeNews.kz.

Видео необычной полицейской погони опубликовал портал Lada.kz. На кадрах сотрудник полиции бежит за нарушителем. По данным издания, преследуемый мужчина — сотрудник полиции.

Как сообщает Telegram-канал Polisia.kz, в МВД эту информацию подтвердили, уточнив, что инцидент произошёл 6 октября в 12:00.

"Сотрудники патрульной полиции города Жанаозен остановили автомобиль Toyota Crown, который ездил с подложными госномерами. По данному факту составлен административный протокол по статье 590 части 4 КоАП РК — нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Машина водворена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд", — рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что действия сотрудника полиции рассмотрит дисциплинарная комиссия.