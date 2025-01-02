В Акмолинской области помощь спасателей потребовалась 51-летнему работнику частного аэродрома, чтобы добраться до больницы в буран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Ночью сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в Шортандинском районе Акмолинской области работник частного аэродрома 1973 года рождения почувствовал недомогание и требуется его транспортировка в медицинское учреждение. Так как дорога была занесена снегом, владельцы аэродрома не могли выехать на своем транспорте", — говорится в сообщении.

Преодолев сложный участок дороги на автомобиле высокой проходимости, спасатели эвакуировали больного до трассы и передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшей транспортировки его в больницу.