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На вести о смерти казахстанки в Сеуле пытались заработать - МИД
На информации о казахстанке, погибшей в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле, неизвестные пытались заработать, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
"Тело было доставлено 3 ноября в Алматы, и 4 ноября – в город Актобе. В некоторых СМИ прошла непроверенная информация, якобы 1 ноября уже доставлено было тело. Какие-то инсинуации были. К сожалению, есть группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать деньги и объявляли какие-то сборы в соцсетях. Мы заявляем, что корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела. И информация о том, что якобы не хватает денег на то, чтобы доставить ее тело в Казахстан, не соответствуют действительности", - рассказал журналистам Смадияров.
Он отметил, что посольство Казахстана в Сеуле сделало всё возможное: на следующий день были проведены переговоры с Министерством иностранных дел Кореи и была достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела погибшей до города Актобе корейская сторона понесет самостоятельно.
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