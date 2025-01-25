В области Жетысу спасатели нашли пропавших людей с помощью вертолета "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Накануне утром трое мужчин выехали на внедорожнике в горную местность области Жетысу на поиски скота, но к вечеру не вернулись и на связь не выходили. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям МЧС.

"Специалисты оперативно-спасательного отряда незамедлительно приступили к поискам, где были задействованы соответствующие силы и средства. Сегодня, благодаря облёту с использованием воздушного борта "Казавиаспас", мужчины были обнаружены в 30 км от села Коктерек Алакольского района. По их словам автомашина застряла в снежном заносе в местности, где отсутствовала мобильная связь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.