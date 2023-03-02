На вакцинацию скота потратят 66 миллионов доз препаратов в Казахстане

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Для весенней вакцинации сельхозживотных выделено более 66 миллионов доз препаратов в РК. Об этом сообщили в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.

"В наличии у местных исполнительных органов имеется более 66 миллионов доз ветеринарных препаратов, 20,7 миллиона ушных бирок и 10 миллионов шприц-пробирок. Также обеспечены всеми необходимыми диагностикумами ветеринарные лаборатории страны. Ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся своевременно согласно установленному плану", - сообщили в ведомстве.

В 2022 году сформирован республиканский запас препаратов, объёмы которых позволяют провести весеннюю вакцинацию в стойловый период, когда животные, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также личным подсобным хозяйствам находятся в пределах границ сельских населённых пунктов или на фермах.

Всего для сохранения ветеринарно-санитарной безопасности Казахстана в этом году будет обеспечено около 172 миллионов доз вакцин против 23 видов болезней сельхозживотных и птиц.