На усиленный режим работы из-за заторов перешли таможенники на границе с Узбекистаном

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Сотрудники таможенных постов на казахстанско-узбекской границе перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходом министерства финансов, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях увеличения пропускной способности казахстанские и узбекские таможенные органы по договорённости перешли на усиленный режим работы. Проведены встречи и обходы всех пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе Туркестанской области. Рассмотрены и достигнуты договорённости по упрощению бизнес-процессов таможенного оформления в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

По данным КГД, за последние десять суток через пункт пропуска департамента госходохов по Туркестанской области из Казахстана выехали:

в пункте пропуска "Казыгурт" – 2 243 грузовых АТС;

в пункте пропуска "Б. Конысбаева" – 4 280 грузовых АТС;

в пункте пропуска "Атамекен" – 1 796 грузовых АТС.

При этом среднее время оформления одного автотранспортного средства составило 2-3 минуты.

"В целях эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе, водителям и перевозчикам рекомендуется отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat (cgr.qoldau.kz), также на интернет-ресурсе ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz)", - отметили в КГД.

Отметим, что ранее водители жаловались на километровые очереди на казахстанско-узбекской границе. Транспортный коллапс традиционно образуется в пунктах пропуска в мае с увеличением ввоза овощей в Казахстан из Узбекистана.