На ущемление прав сирот при распределении квартир в Косшы пожаловалась астанчанка

В Косшы при распределении жилья для социально уязвимых категорий нарушили права сирот, считает Айжан Бейсекова. По словам женщины, её старшему племяннику, который был в очереди под номером 1, квартиру выдали в декабре прошлого года, но у него до сих пор нет на руках договора. Младшего же и вовсе "подвинули" из-за его несовершеннолетия. На нарушения в работе местной жилищной комиссии жалуются и многодетные мамы. Все стороны выслушал корреспондент BaigeNews.kz.

Квартира без документов

Племянники Айжан Бейсековой Расул и Балаби потеряли родителей в раннем детстве. Их мама скончалась при родах в 2013 году – старшему было семь лет, младший только родился. Фамилии у них разные – один на фамилии деда, другой – отца. Опекуном братьев стала родная бабушка, все эти годы они живут с ней в ауле Маншук Целиноградского района.

Каждому из мальчиков по закону полагалась квартира. В очереди на жильё в Косшы Расул стоит с 2014 года, Балаби – 2017-го. Некорректную работу ответственных госорганов, по словам Айжан Сериковны, можно было заметить с самого начала.

"Спустя несколько лет ожидания я отправилась в Косшы – узнать, почему очередь не двигается. Выясняется, что многие уже встали в электронную очередь, а мы до сих пор в бумажной. Нам никто об этом не сказал, хотя есть ведь ответственные специалисты. В 2022 году мы восстановили электронную очередь на обоих мальчиков. В прошлом году, когда, наконец, Расул стал первым в очереди, нам обещали выдать квартиру на День Республики, потом на 1 декабря, потом на День Независимости. До этого нам сказали найти квартиру самим за 11 миллионов тенге. Нашли, хозяйка ждала месяц, но в итоге перезвонили и сообщили, что нашли сами", – вспоминает родственница.

В середине декабря прошлого года Расулу вручили акт приёма-передачи ключей, а договор, который подтверждает законность получения жилья, нет. Этого документа у молодого человека нет на руках до сих пор.

"Мы проконсультировались с юристом, он сказал, что нужен сам договор, а акт приёма-передачи ключей – никакой не документ на квартиру. Через несколько дней сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Косшы ответил, что договор не готов, нужно пронумеровать-прошнуровать. Прошло ещё два месяца, я снова отправилась с горсорган. Обещали перезвонить – не перезвонили и трубку не поднимали. С тех пор пошёл уже восьмой месяц – лишь недавно позвонили, мол, Расулу нужно подъехать поставить подпись в договоре. Всё это время племянник в этой квартире не живёт – опасается въезжать без договора", – посетовала Айжан Сериковна.

Она обращалась за помощью к депутату маслихата Косшы Ирине Осиповой. Народная избранница согласилась: нарушение есть, и, в свою очередь, написала в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении горотдела ЖКХ.

"В ходе проведённого анализа установлены нарушения закона РК "О жилищных отношениях". В связи с чем в адрес акимата Косшы внесён акт прокурорского надзора", – говорится в официальном ответе прокурора города Данияра Избасарова.

Беспокоит Бейсекову и тот факт, что спустя час она уже не нашла Расула в базе очередников, в том время как другие новосёлы, ещё числились.

"Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 73 Закона "О жилищных отношениях", граждане, нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, снимаются с учёта в случае получения арендного жилища без права выкупа", – говорится в ответе акимата на запрос корреспондента.

"Подвинули"?

Есть официальное обращение в прокуратуру депутата Осиповой и по второму племяннику Айжан Бейсековой. Здесь она также видит ущемление прав.

Мальчику сейчас 11 лет, и, похоже, это стало веским поводом, чтобы его "подвинуть" в очереди при распределении квартир для семей из социально уязвимых категорий. Напомним, 7 июля аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вручил 20 ключей в жилом комплексе Dream Park, среди счастливых новосёлов – фронтовик, многодетные матери и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но Балаби, чей номер – 7, среди них не было.

"Как так вышло – 20 квартир, а седьмой в список не попал? Я решила провести своё маленькое расследование. Отдел ЖКХ опубликовал на своей странице список получателей квартир. Правда, быстро одумались и удалили, но я успела сделать скрин. Там просто перечень ФИО – без номеров и дат постановки на очередь. Я получила нужные данные в сервисе Kezekte.kz. Многие стояли в очереди всего по одному-два года, мой племянник же – семь лет. Получили номера 77, 78, 79, 80 и так далее", – с возмущением говорит женщина.

Самое интересное – многие из новосёлов, по её словам, стояли в очереди в Целиноградском районе, а не Косшы.

"В акимате мне объяснили, мол, дело в смене статуса населённого пункта, ведь раньше Косшы был административной единицей Целиноградского района. Замакима города заверил, что корректировку они провели, у каждого есть на руках решение суда. Но если это так, то почему в базе такая неточность", - задаётся вопросом собеседница.

Заместитель акима Косшы Асет Муканов в ответ на запрос корреспондента подчеркнул, что жилищная комиссия при принятии решения руководствовалась требованиями Закона РК "О жилищных отношениях".

"Согласно электронной базе данных kezekte.kz опекуном несовершеннолетнего Сулейменова Б.Н. является Серикбекова С.О. Пункт 2 статьи 76 Закона при предоставлении жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме супругов)", – пояснил замглавы города.

Разве двухкомнатная квартира – не очевидный выход в такой ситуации? Позже увидим, что да.

По словам Айжан Бейсековой, ранее в акимате сослались на несовершеннолетие племянника. Женщина записала комментарий руководства столичной жилищной инспекции о том, что при распределении жилья учитывается только номер очереди.

"Сироты могут получить жильё до совершеннолетия"

Руководитель жилищной инспекции акимата Кокшетау Дулат Джахин в телефонном интервью предположил, что в подобной ситуации решение может оставаться за комиссией.

"Согласно Закону "О браке и семье", несовершеннолетний не имеет права заниматься подобными вопросами, это обязанность опекуна. В то же время по Закону "О жилищных отношениях", ребёнок-сирота должен получить жильё с правом или без права выкупа. Получается, эти два закона здесь противоречат друг другу", – говорит чиновник.

Но отсутствие чёткой формулировки в законе – не повод нарушать права детей-сирот. Поэтому здесь важен индивидуальный подход членов комиссии – с учётом всех нюансов и мнений сторон, считает Джахин.

На букву закона указывает и эксперт филиала РОО "Әділдік Жолы" Самира Тайтенова.

"В соответствии с Законом "О жилищных отношениях", первоочередное предоставление жилища из жилищного фонда предоставляется детям-сиротам, не достигшим 20 лет, потерявшим родителей до совершеннолетия. Жильё из коммунального жилищного фонда предоставляется гражданам, состоящим на учёте нуждающихся, в порядке очерёдности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми подтверждающими документами. Особо акцентируем внимание, что дети могут получить жильё до своего совершеннолетия, так как имеются законные представители", – подчеркнула общественник.

Она обратила внимание и на номера очерёдности новосёлов.

"В данном случае по результатам рассмотрения комиссии квартиры предоставили очередникам за номерами 77-80. То есть условно ущемлены права порядка 70-ти представителей социально уязвимых слоёв населения. Мы тщательно изучили документы, а также сайт https://hf.kezekte.kz/ и усматриваем в деятельности комиссии коррупционный риск в виде человеческого фактора. Поэтому направили письмо в прокуратуру Акмолинской области, для проведения проверки по указанным доводам. В случае подтверждения нарушений и, соответственно, ущемления прав детей-сирот, последуют ответственность должностных лиц, допустивших нарушения и необходимость восстановления прав детей, согласно действующему законодательству", – заявила Самира Тайтенова.

"Пусть раздают по справедливости"

"Подвинутыми" себя считают не только герои этой публикации. Мать пятерых детей Жансая Туменова рассказала, что в очереди на жильё стоит с 2015 года. Сначала как мать-одиночка, потом как многодетная. Женщина воспитывает пятерых детей, старшему из которых 18 лет, младшему – два года. Не работает, шесть человек живут на адресную социальную помощь.

"Сын поступил было на грант в медицинскую академию, но серьёзно заболел, пришлось взять академический отпуск на год. Есть справки. Мы устали кочевать по съёмным квартирам, денег катастрофически не хватает. Обиднее всего, что нас пинают, как мяч. Я не одна такая, есть ещё многодетные мамы, воспитывающие детей с инвалидностью. Кто-то молчит, потому что надеется вот-вот получить, и боится навредить себе. А получают жильё люди, которые стоят в очереди с 2020-23 годов. Знакомые среди них говорят, что давали деньги. Пусть раздают по справедливости, нам лишнего не нужно", – рассказала Жансая.

Возвращаясь к истории братьев. Заместитель акима Косшы подчеркнул, что младший, Балаби Сулейменов, получит свою квартиру до конца года. Причём жильё будет с правом выкупа.

"Планируют ещё 100 квартир выкупить, там обязательно рассмотрим", – заверил Асет Муканов.

Напомним, ранее сообщалось о предстоящем выкупе 120 квартир в Косшы, для этого из бюджета выделялось 2,2 миллиарда тенге. 20 из них уже выкупили и распределили между социально незащищёнными семьями. Квартиры в чистовой отделке, оснащены сантехникой и газовыми плитами.

Буквально вчера тётю мальчиков Айжан Сериковну вызывали в акимат Ксошы, заверили, что младшему племяннику выдадут двухкомнатную квартиру, где он сможет проживать вместе с бабушкой. Двухкомнатную – по той самой причине, по которой его якобы подвинули в "первой партии". Что мешало поступить так сразу – вопрос… Также ей показали договор на квартиру старшего, Расула.

Но женщина больше не верит ни этой жилищной комиссии (председатель которой и по совместительству руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции, к слову, на днях уволился), ни представителям местной власти. Она готовит письма в Генеральную прокуратуру, Антикор, суд.

"В очереди после моих племянников стоят такие же сироты, многодетные, имеющие инвалидность. Годами ждут крыши над головой, которая им по закону положена, а не по чьей-то личной милости. Я считаю, там есть нарушения, пусть уполномоченные инстанции разберутся", – заключила Бейсекова.

Следим за развитием событий.