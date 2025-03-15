В преддверии Наурыза волонтёры и сотрудники акимата района Сарыарка в столице решили порадовать работников коммунальных служб. Прямо на улице их угощали горячими баурсаками и Наурыз коже, чтобы выразить благодарность за их нелёгкий труд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Акция прошла 15 марта, в День благотворительности. Организаторы охватили около 100 коммунальщиков, которые каждый день делают город чище и уютнее. В ответ они поблагодарили за внимание и добрые слова.

"Наурыз – это не только праздник весны, но и время заботы и теплых поступков. Мы хотели порадовать людей, чей труд остается незаметным, но без него столица не была бы такой красивой. Пусть у них тоже будет немного праздничного настроения!" – рассказали в акимате.

Организаторы акции уверены, такие инициативы помогают создать атмосферу добра, единства и благодарности – это как раз то, что символизирует Наурыз.