На удушающий запах гари жалуются жители Актау

Жители Актау массово жалуются на неприятный и едкий запах гари, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz. Люди предпологают, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.

"Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - отметили в ДЧС региона.

Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.