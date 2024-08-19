На удушающий запах гари жалуются жители Актау
Сегодня, 00:37
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Сегодня, 00:37Сегодня, 00:37
190Фото: lada.kz
Жители Актау массово жалуются на неприятный и едкий запах гари, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz. Люди предпологают, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа.
В ДЧС Мангистауской области сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.
"Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - отметили в ДЧС региона.
Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.
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