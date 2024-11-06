На удаленку перевели школьников в Мангистау из-за непогоды

В Мангистауской области 6 ноября школьников из-за плхих погодных условий перевели на онлайн-обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областное управление образования.

Меры касаются первой смены в школах Актау, Жанаозена, в Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском районах.

Изменения коснулись не только школьников, но и студентов: занятия во всех колледжах переведены на дистанционное обучение. В случае других изменений будет дополнительно сообщено, сообщили в управлении.

В Мангистауской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Ночью 6 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы до 15-20, временами 23 метров в секунду. По Актау: 6 ноября ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду, ночью временами до 23 метров в секунду.