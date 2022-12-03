На участке трассы Екатеринбург – Алматы возобновлено движение

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Участок автодороги республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" открыли для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С 23:30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" (км 1291-1353, от Астаны – до станции Анар)", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области разыгралась метель, ограничена видимость. Поэтому движение для всех видов автотранспорта перекрыто на дороге "Екатеринбург-Алматы" с 1353 по 1426 километры - участок от границы Акмолинской области до Темиртау.

Кроме того, в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение также для всех видов автотранспорта на трассе "Екатеринбург-Алматы" (1291-1353 километры) - участок от Астаны до границы Карагандинской области.