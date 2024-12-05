На тысячи гектаров увеличили территорию Тараза

Стало известно, что в границы города Тараза были включены новые земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на постановление Правительства РК.

"Правительство согласилось с совместным решением Жамбылского областного маслихата и постановлением акимата Жамбылской области от 25 сентября 2024 года "Об изменении границ города Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области" об изменении границ города Тараза Жамбылской области путем включения части земель Жамбылского и Байзакского районов общей площадью 12 906,7 га", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Токаев подписал закон о развитии агломерации.