На тушение пожара в "Семей орманы" направили спасателей из трёх регионов

Фото: МЧС РК

Площадь возгорания разрослась до 2 000 гектаров.

Глава МЧС Юрий Ильин распорядился усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении пожара на территории Батпаевского лесничества области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

К месту пожара направили силы и средства от ДЧС Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, а также из Астаны.

Также в регион выехал председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов.

В ликвидации пожара задействованы 167 человек, 47 единиц техники, в том числе три вертолёта подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета лесного хозяйства, местные исполнительных органов и Минобороны.

Угрозы населённым пунктам нет.

На базе МЧС и департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай развёрнуты оперативные штабы.

На данный момент происходит горение в восьми кварталах, на ориентировочной площади 2 000 гектаров.