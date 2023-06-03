На цветочных клумбах в центре Петропавловска выросла конопля

Фото: pkzsk.info

Жители Петропавловска задались вопросом, откуда на цветочных клумбах взялась конопля и грозит ли ответственность за это собственникам земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Читатели издания прислали видео, снятое во время прогулки в центре города. Их удивили клумбы, на которых растёт конопля. Однако специалисты поясняют, что это "технический" сорт растения, и ничего наркотического в нём нет.

"Это техническая конопля, семена которой вместе с землёй попали в клумбы. Это растение не является наркотическим. Отличительными признаками являются узкие листья и маленький рост. У наркотической конопли листья мясистые, широкие. В царской России и в первые годы советской власти коноплю выращивали, как пшеницу, в полях. Впоследствии она эмигрировала в природу и стала дикорастущим растением, которое можно завезти с почвой, не зная об этом", — рассказал руководителю ботанического сада Артур Рязапов.

Он отметил, что прежде коноплю широко использовали для получения волокна и масла семян. Конопляное волокно (пенька) служило для производства канатов, верёвок, сетей и прочего. Масло семян относится к легковысыхающим и используется в пищевых целях как диетический продукт, а также для изготовления красок и олифы.

К сожалению, сотрудники правоохранительных органов тоже не ботаники и в разновидностях конопли не разбираются, а вот статью 420 Кодекса об административных правонарушениях "Непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли" никто не отменял.

И чтобы не подвергать себя обвинениям по этой статье, лучше всё же избавиться от растительности такого рода на своём участке, советуют специалисты. Что касается многоквартирных домов, во дворах которых также может появиться конопля, то тут ответственность за её уничтожение лежит на управляющей компании (КСК, ОСИ).