В Акмолинской области произошла авария, в результате которой пострадали три пешехода, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Polisia.kz, инцидент случился 24 марта около 21:30 на территории Зерендинского дачного массива, когда водитель автомобиля ВАЗ-2110 не заметил людей на дороге в темноте и совершил наезд.

Все трое пострадавших были срочно госпитализированы с различными травмами, и сейчас их состояние оценивается как стабильное. В связи с происшествием возбуждено досудебное производство по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, что подчеркивает серьезность ситуации.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Темное время суток и недостаточная видимость стали ключевыми факторами, приведшими к этому печальному инциденту.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области с участием автобуса.