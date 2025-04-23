На три недели перекроют шоссе Коргалжын в Астане
С 24 апреля ограничат движение на Коргалжыне из-за ремонта.
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
51Фото: baigenews.kz
С 24 апреля по 15 мая в столице Казахстана пройдёт средний ремонт участка шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова. В связи с этим движение автотранспорта на указанном отрезке будет частично ограничено, передает BaigeNews.kz.
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение будет организовано в обоих направлениях, но по одной стороне дороги. Для удобства и безопасности установят временные знаки и указатели.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в этом году в Астане запланирован масштабный ремонт более 60 улиц общей протяженностью 72 километра.