  • 23 Апреля, 14:27
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На три недели перекроют шоссе Коргалжын в Астане

С 24 апреля ограничат движение на Коргалжыне из-за ремонта.

Сегодня, 14:12
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: baigenews.kz

С 24 апреля по 15 мая в столице Казахстана пройдёт средний ремонт участка шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова. В связи с этим движение автотранспорта на указанном отрезке будет частично ограничено, передает BaigeNews.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение будет организовано в обоих направлениях, но по одной стороне дороги. Для удобства и безопасности установят временные знаки и указатели.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в этом году в Астане запланирован масштабный ремонт более 60 улиц общей протяженностью 72 километра.

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