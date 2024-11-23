На три миллиарда обманули интернет-мошенники жителей Астаны

По итогам 10 месяцев 2024 года на территории столицы зарегистрировано более 4100 фактов интернет-мошенничества. Из них раскрыты 730 уголовных дел и направлены в судебные органы. Об этом сообщил оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Астаны старший лейтенант полиции Айдар Конысбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В целом, в Астане с начала года к уголовной ответственности привлечены 67 человек, которые занимались интернет-мошенничеством, а по другим фактам продолжаются следственные действия. Ущерб составил более 3 млрд тенге, из них возмещено 424 млн тенге.

Оперуполномоченный Управления криминальной полиции говорит, что мошенники придумали разные способы получения данных банковских карт.

"Мошенники представляются банком, правоохранительными органами или оператором сотовой связи, ссылаясь на различные причины. Например, сейчас мошенники обманывают, что идет спецоперация по задержанию, и в связи с этим просят сообщить секретные цифры, пришедшие по сообщению на телефон. Предлагают товар и услугу, которых нет через онлайн-платформы, и просит внести предоплату.

Кроме того, просят предоставить поддельную службу доставки и заполнить данные по ссылке. Таким образом, он получает доступ к личным данным", - сказал он.

По словам полицейских, иногда говорят, что можно эффективно инвестировать в ценные бумаги и криптовалюту, предлагая ложные способы увеличения денег.

"Мошенники создают сайты, устраивают фиктивные торги, показывают дополнения и данные о доходах. Преступники также совершают незаконную попытку входа в учетную запись мессенджера WhatsApp. Там, используя вредоносную ссылку, захватывают учетную запись в социальной сети. От имени этого человека пишут и просят одолжить деньги. Вот такие виды мошенничества сейчас часто совершаются", - сказал он.

По словам представителя управления полиции, житель столицы попал в ловушку мошенников и потерял 2 миллиона тенге.

"К жителю Астаны обратился неизвестный, который представился сотрудником телефонного оператора. Мошенник сообщил, что у сим-карты срок истек, и попросил сообщить секретное число, пришедшее на номер телефона для продления срока пользования. Горожанин поверил в сказанное мошенником и озвучил цифры, пришедшие по сообщению. Позже к жителю обратился кто-то другой и представился сотрудником банка. Его заверили, что его обманул мошенник и попросили перевести деньги в безопасное место. Житель столицы, поддавшись словам мошенника, перечислил на отправленный им счет 2 миллиона 100 тысяч тенге", - говорит Айдар Конысбек.

Сейчас интернет-магазины также предлагают потребителям разные возможности. Однако мошенники пользуются интернет-магазинами, обманывают физических лиц и растрачивают деньги.

"Жителю столицы позвонили по неизвестному номеру и сказали, что он выиграл автомобиль от имени интернет-магазина. Потерпевшему сказали, что ему нужны деньги для оформления и страховки автомобиля, и обманули на 600 тысяч тенге", - сказал представитель полиции.

Так, с начала года на блокировку направлено более 900 различных сайтов незаконного содержания.