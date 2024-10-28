На три года сел в тюрьму акмолинец за разжигание национальной розни

Общение в приложении "Чат - рулетка" обернулось для жителя Акмолинской области наказанием в виде трех лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"В июле т.г. года сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму при мониторинге социальных сетей и приложений, выявлен факт разжигания межнациональной розни жителем Астраханского района. На видеозаписи 39-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, выражался нецензурно, а также использовал в речи оскорбления по национальному признаку. Оперативно отреагировав на публикацию, сотрудники полиции сразу же установили личность нарушителя и начали досудебное расследование. В октябре т.г. Астраханским районным судом акмолинец признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно – исполнительной системы средней безопасности", ― говорится в сообщении.

Полицейские напоминают, что за разжигание межнациональной розни, провокационные высказывания, в том числе в социальных сетях, законодательством предусмотрена уголовная ответственность, а также наказание до 7 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств — до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе.