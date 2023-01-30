На три года отправили в тюрьму жителя Мангистау за ловлю пяти осетров

Фото: рixabay

Мужчина пытался обжаловать приговор. За незаконную добычу и перевозку рыбы его приговорили к трём годам заключения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года автомобиль подсудимого остановили. В его Toyota Hilux нашли пять осетров весом 24 килограмма. Ущерб считается крупным, поэтому за незаконную добычу и перевозку рыбы его приговорили к трём годам заключения.

Мужчина подал апелляцию. Он и его адвокат просили смягчить наказание с учётом раскаяния и отсутствия других судимостей.

"Мужчина совершил указанное преступление. Новых доказательств, влекущих изменение или отмену приговора не представлено. Приговор суда первой инстанции в отношении оставлен без изменения", — сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.

Таким образом, мужчина проведёт три года в заключении.