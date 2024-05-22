На три года осуждена гражданка России за хранение "синтетики"

В марте текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Актобе по подозрению в незаконном хранении наркотических средств установлена и задержана 32-летняя гражданка Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как отметил начальник Департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев, в ходе обыска у иностранной гражданки обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство "мефедрон", общим весом 2,97 грамм. При задержании женщина пояснила, что приобрела наркотические средства посредством Telegram-канала для личного потребления.

"По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданка Российской Федерации осуждена на 3 года лишения свободы", - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с начала 2024 года сотрудниками ДП на транспорте было выявлено 159 наркоправонарушения, из них 5 фактов сбыта, 11 хранений в особо крупных размерах.

Из незаконного оборота изъято свыше 31 кг различных наркотических средств.