На три дня закрыт участок дороги на оживлённом проспекте Астаны
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
114Фото: BaigeNews.kz
В Астане с 3 по 5 августа будет закрыто движение для автотранспорта на проспекте Б.Момышулы на участке от улицы Тауелсиздик до улицы К.Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz.
Движение автотранспорта будет организовано по прилегающим улицам, сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причина закрытия дороги – укладка верхнего слоя дорожного полотна.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах. В акимате приносят извинения за временные неудобства.
Кроме того, в связи с проведением работ по врезке сети канализации с 3 по 5 августа будет полностью перекрыт участок дороги на проспекте Туран (на схеме).