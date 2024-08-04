На три дня закрыт участок дороги на оживлённом проспекте Астаны

В Астане с 3 по 5 августа будет закрыто движение для автотранспорта на проспекте Б.Момышулы на участке от улицы Тауелсиздик до улицы К.Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz.

Движение автотранспорта будет организовано по прилегающим улицам, сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причина закрытия дороги – укладка верхнего слоя дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах. В акимате приносят извинения за временные неудобства.

Кроме того, в связи с проведением работ по врезке сети канализации с 3 по 5 августа будет полностью перекрыт участок дороги на проспекте Туран (на схеме).