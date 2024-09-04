На три дня закроют движение по одной из улиц в Алматы

В ближайшие три дня в Алматы будет закрыто движение транспорта по улице Ескараева, передаёт BaigeNews.kz.

"С 8:00 5 сентября до 6:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто по улице Ескараева (в обе стороны) от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после ремонта, проведённого на сетях теплоснабжения.