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  • На три дня из-за ремонта перекроют часть улицы Сауран в Нур-Султане
instagram.com/dorogi_transport_nursultan Вчера, 22:57
246
Фото: instagram.com/dorogi_transport_nursultan

На три дня из-за ремонта перекроют часть улицы Сауран в Нур-Султане

Участок ещё одной улицы на три дня перекроют на ремонт в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 24 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

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#ремонт дороги #перекрытие улиц #Нур-Султан
Вчера, 22:57
246
Журналист

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