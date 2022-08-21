На три дня из-за ремонта перекроют часть улицы Сауран в Нур-Султане

Фото: instagram.com/dorogi_transport_nursultan

Участок ещё одной улицы на три дня перекроют на ремонт в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 24 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар.