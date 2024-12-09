За 9 месяцев 2024 года количество внутренних туристов увеличилось на 562 тыс, достигнув отметки 6 млн человек, передаёт BaigeNews.kz. Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года. Из них 969 тыс иностранных туристов остановились в местах размещения. Данные показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых мер и возрастающем интересе к Казахстану как к туристскому направлению.

Экономические показатели отрасли также показывают существенный рост. Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 млрд тенге. Количество объектов размещения увеличилось на 306 единицы, до 4 315, а их вместимость возросла на 18 тыс койко-мест, достигнув 226 тыс Это позволяет Казахстану значительно повысить готовность к приему как внутренних, так и международных туристов.

Инвестиции в туристическую отрасль продолжают стремительно расти. За 10 месяцев 2024 года их объем увеличился на 33,6%, составив 668,1 миллиарда тенге. Среди ключевых проектов — "Туристский район Астаны", с предварительной стоимостью 194 миллиарда тенге, который создаст около 2 тысяч рабочих мест и будет генерировать 10 миллиардов тенге налоговых отчислений ежегодно после выхода на полную мощность. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Второй проект — Каспийская ривьера в Мангистауской области, где состоялся крупный международный форум по туризму с участием Премьер-министра РК. Проект представляет собой комплексное освоение территории "Теплого пляжа" в рамках нескольких инициатив — пляжный курорт, гольф-отель, комплекс вилл, аквапарк и развлекательный центр. Общая оценочная стоимость проекта составляет 137,4 млрд тенге, а планируемые сроки реализации — 2024-2026 годы.

К слову, 2024 год стал знаковым для туризма в Казахстане. По поручению Главы государства К. Токаева в стране реализуется комплекс системных мер, направленных на модернизацию туристической отрасли, повышение ее конкурентоспособности и интеграцию в глобальную экономику. Благодаря государственной поддержке, привлечению инвестиций и продвижению на международной арене, страна демонстрирует положительные результаты в туристической отрасли, которая становится важным драйвером экономического роста и межкультурного взаимодействия.