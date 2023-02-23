На треть подорожало молоко в Казахстане за год

Стоимость питьевого молока выросла в стране на внушительные 32,9 процента, что является рекордным годовым удорожанием с начала публикации данных Бюро национальной статистики в 2011 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. В аналогичном периоде прошлого года годовой рост цен был хоть и заметным, но всё же гораздо меньше нынешнего: на 8,4 процента к январю 2021 года.

Заметнее всего за год выросли цены на пастеризованное молоко от 3,2 до 4 процентов жирности: на 31,2 процента. Сливки подорожали на 30 процентов, а пастеризованное молоко 2,5 процента жирности выросло в цене на 28,8 процента за год.

В разрезе регионов по итогам января 2023 года годовой рост цен на пастеризованное молоко 2,5 процента жирности варьировался от 14,1 процента в Актюбинской до 42,1 процента в Улытауской области. Заметный рост цен также наблюдался в Костанайской (на 38,2 процента) и Алматинской (на 36,2 процента) областях.

Самое серьёзное удорожание пастеризованного молока от 3,2 до 4 процентов жирности было отмечено в Алматы (на 43,5 процента за год), Северо-Казахстанской (на 43,3 процента) и Жетысуской (на 36,2 процента) областях. Наименьший рост цен зафиксировали в Актюбинской области: на 5,9 процента за год.

Сливки существеннее всего подорожали в Атырауской области (сразу на 57,8 процента), а в Северо-Казахстанской области, Шымкенте и Мангистауской области наблюдался рост цен почти в 1,5 раза. При этом стоит отметить, что одном регионе РК — Акмолинской области — сливки подешевели, но лишь на 1,9 процента за год.

По итогам января питьевое молоко в среднем подорожало на 1,4 процента за месяц. По сравнению с январём 2022 года темпы месячного роста цен ускорились вдвое (было 0,7 процента). При этом это самое незначительное месячное удорожание в секторе с марта 2022 года.