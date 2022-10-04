На треть больше пассажиров перевезли в РК по железной дороге

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Доходы предприятий железнодорожного транспорта достигли 851 миллиарда тенге

По итогам января–августа 2022 года доходы компаний сектора железнодорожных перевозок достигли 851 миллиарда тенге против 739,6 миллиарда тенге годом ранее, увеличившись на 15,1 процента в стоимостном выражении. Большая часть доходов традиционно была получена за счёт перевозок груза и багажа: 786,4 миллиарда тенге. Оставшиеся 64,6 миллиарда тенге пришлись на пассажироперевозки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Груза и багажа по итогам восьми месяцев 2022 года железнодорожным транспортом перевезли 273 миллиона тонн — почти столько же, сколько и годом ранее (минус всего 0,2 процента).

Больше всего грузов и багажа было перевезено в Актюбинской и Акмолинской областях, а также в столице, меньше всего — в ЗКО.

Грузооборот в стране вырос на 5,4 процента, до 206,2 миллиарда тонно-километров.

За январь–август текущего года железнодорожным транспортом перевезли 13,1 миллиона человек — сразу на 32,6 процента больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в столице, Актюбинской и Кызылординской областях, меньше всего — в ЗКО.

Пассажирооборот в 2022 году достиг 11,1 миллиарда пассажиро-километров, плюс 38,4 процента за год.

"КТЖ – Грузовые перевозки" (КТЖ-ГП) предлагают повысить тариф на локомотивную тягу в среднем на 40 процента на все виды перевозимых грузов и по всем сообщениям с 1 октября, сообщает inbusiness.kz.

Основными причинами для повышения тарифных ставок в материалах "КТЖ – Грузовые перевозки" заявлены увеличение зарплат сотрудников, цены на дизтопливо для тепловозов, стоимость закупа и ремонта локомотивов, что в целом составляет 75 процента всех затрат предприятия.