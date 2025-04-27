На площади Святого Петра в Ватикане собрались около 200 тысяч человек, чтобы принять участие в мессах в память о Папе Франциске. Мероприятие состоялось на следующий день после его похорон и траурной церемонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Месса стала частью девятидневного траурного периода, начавшегося 26 апреля, который включает ежедневные службы в честь Папы Франциска, скончавшегося в Пасхальный понедельник. Воскресная служба также заменила запланированное богослужение для паломников подростков, которое проводится в Риме в рамках Святого года. Несмотря на смерть Папы, Святой год продолжает свою программу.

Кардинал Паролин в своей речи подчеркнул важность милосердия, ставшего основой понтификата Папы Франциска.

"Милосердие исцеляет и создает новый мир, гася огонь недоверия, ненависти и насилия. Это великая истина, которую оставил нам Папа Франциск", — сказал он.

Госсекретарь Ватикана призвал хранить послание Папы как драгоценное наследие, открываясь милосердию Бога и проявляя милосердие к ближним.

"Папа Франциск обнимает с небес каждого из вас, нас всех и весь мир", — добавил он.

Помимо этого, в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима прошли прощания с Папой Франциском, где десятки тысяч верующих пришли поклониться его могиле.

Напомним, Папа римский Франциск (до избрания носил имя Хорхе Марио Бергольо) скончался в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта 21 апреля в 7:35 утра по местному времени. Ему было 88 лет.

Церемония отпевания прошла на площади Святого Петра, затем тело понтифика отвезли в римскую церковь Санта-Мария-Маджоре. На похороны пришли десятки тысяч людей, в том числе многие мировые лидеры. Трансляцию похорон вели в прямом эфире.